Ημερίδα του έργου Erasmus+ «AppInterΝ»

Ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ με τίτλο «Apprenticeship Inter-Νetwork: Bringing together Vocational Education and Training (VET) institutions and enterprises through a Network of Career Hubs» («Δια-Δίκτυο Μαθητείας: Προσέγγιση φορέων και ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και επιχειρήσεων μέσω ενός Δικτύου Επαγγελματικών Κόμβων») πραγματοποιείται στο Μαρούσι στις 3 Ιουλίου.