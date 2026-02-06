«Ήμουν σχεδόν αναίσθητος και μου φώναζε "δεν σε αφήνω"» - Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένους στο Κορωπί - BINTEO - Real.gr

Quantcast
«Ήμουν σχεδόν αναίσθητος και μου φώναζε “δεν σε αφήνω”» – Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένους στο Κορωπί – BINTEO

12:13, 06/02/2026
Με αυτοσχέδιο «σχοινί» απο σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί το οποίο είχε εγκλωβιστεί στις 21 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της φονικής πλημμύρας που έπληξε την Αττική και αδυνατούσε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας.

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, οι ένοικοι έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για φτάσει το ζευγάρι.

Πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε πως έπεσε κατά τη διάσχιση, όμως ο αστυνομικός τον κράτησε, λέγοντας του «δεν σε αφήνω».

«Οι δρόμοι εκεί που ήμουν έγιναν ποτάμια και το αυτοκίνητο άρχισε να επιπλέει σαν βαρκα. Το εγκαταλείψαμε, σκαρφαλώσαμε σε συρματοπλέγματα να πιαστούμε μέχρι που ήρθε η Άμεση Δράση», ανέφερε μιλώντας στο EΡΤnews και πρόσθεσε: «Μας πέρασε έναν έναν. Εγώ πέρασα δεύτερος. Κάποια στιγμή έπεσα, με έπιασε με αυταπάρνηση με κράτησε και με κίνδυνο της ζωής του με βοήθησε. Εγώ ήμουν αναίσθητος όταν πέρασα απέναντι. Όταν έπεσα θυμάμαι τον αστυνομικό να μου φωνάζει “δεν σε αφήνω”» συνέχισε ο άνδρας.

 

«Ευτυχώς γλιτώσαμε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες με ένα αυτοκίνητο μείον και ένα κάταγμα στον αστράγαλο» κατέληξε.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας.

