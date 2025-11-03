«Ήμουν σε σοκ… πανικοβλήθηκα» -Τι κατέθεσε γνωστή ηθοποιός στη δίκη του σκηνοθέτη-ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό - Real.gr

Με την κατάθεση γνωστής ηθοποιού συνεχίστηκε η δίκη του σκηνοθέτη- ηθοποιοιού που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση και βιασμό τετελεσμένο, σε βαθμό κακουργήματος. Μία από τις δύο γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον 43χρονο είναι αδελφή της γνωστής ηθοποιοιού ενώ στο δικαστήριο παρίστατο σήμερα και ο Γιώργος Λάνθιμος, η σύζυγος του οποίου είναι επίσης μάρτυρας στην υπόθεση.

της Άννας Κανδύλη

Η ηθοποιός, που είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, περιέγραψε τα προβλήματα που αντιμετώπισε η αδελφή της στην εφηβεία της. Όπως υποστήριξε, το καλοκαίρι του 2015, μετά τον χωρισμό της με τον κατηγορούμενο, η αδελφή της της αποκάλυψε ότι είχε βιαστεί από τον ίδιο. «Ήμουν σε σοκ… πανικοβλήθηκα».

Η μάρτυρας ανέφερε πως ο 43χρονος φέρεται να μην αρνήθηκε τις κατηγορίες όταν εκείνη τον κατηγόρησε για τις επιθέσεις στην αδελφή της, αλλά αντίθετα εκδήλωνε συναισθήματα ενοχής και αναφερόταν στο σώμα της

Η ίδια τόνισε πως είχε ερωτική σχέση με τον κατηγορούμενο και τον θεωρούσε «δάσκαλο και μέντορα». Παρά τον χωρισμό τους, διατήρησαν φιλικές οικογενειακές σχέσεις, ενώ εκείνη υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί τις επιθέσεις στην ανήλικη αδελφή της, θεωρώντας ότι είχε ρόλο αδελφού.

Η μάρτυρας περιέγραψε ακόμη το ψυχολογικό φορτίο που βιώνει εδώ και χρόνια και την αδυναμία της να θυμηθεί λεπτομέρειες των τραυματικών εμπειριών. Όπως ανέφερε, μέσω συζητήσεων με φίλους της έμαθε ότι δεκάδες γυναίκες είχαν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες, χωρίς όμως να προτρέψει κάποιον να τον καταγγείλει πριν το 2021.