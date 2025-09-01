INALAN: Συμμετρικό Internet 1Gbps με 17€ τον μήνα – Μοναδική προσφορά έως 30/09! - Real.gr

Η Inalan ανακοινώνει μία νέα, μοναδική προσφορά για τον μήνα Σεπτέμβριο, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους συνδρομητές να απολαμβάνουν συμμετρικό Internet 1Gbps, με ίδιες ταχύτητες Upload & Download, μόνο με 17€ τον μήνα.

Η προσφορά αφορά νέες συνδέσεις με 12 μήνες δέσμευση και ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Με το 1Gbps της Inalan, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη συνδεσιμότητας:

• Απρόσκοπτο streaming σε 4K & 8K

• Online gaming χωρίς καθυστερήσεις

• Τηλεργασία και βιντεοκλήσεις με απόλυτη σταθερότητα

• Σύνδεση πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα, χωρίς απώλειες ταχύτητας

Η Inalan συνεχίζει να επενδύει στην παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών Internet, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους χρήστες να γνωρίσουν τα οφέλη της συμμετρικής σύνδεσης και να αναβαθμίσουν την online καθημερινότητά τους.

Κατακτώντας την Νο1 θέση στις μετρήσεις του speedtest της ookla σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Inalan κατατάσσεται ως ο πάροχος με το ταχύτερο σταθερό δίκτυο οπτικών ινών Ιnternet και για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε αυτές της περιοχές που καλύπτει γεωγραφικά. Λαμβάνοντας την πιστοποίηση της Ookla της διεθνώς αναγνωρισμένης πλατφόρμας Speedtest η Inalan επιβεβαιώνει με διαφάνεια και αξιοπιστία αυτό που ήδη γνωρίζουν οι χρήστες μας: η ταχύτητα και η σταθερότητα του fiber to the home internet της Inalan είναι γεγονός!

Η πιστοποίηση αυτή δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι η επίσημη, διεθνής επιβεβαίωση από το Speedtest της Ookla, πως η Inalan προσφέρει σήμερα το internet του αύριο με απόλυτη ταχύτητα, συνέπεια και διαφάνεια.

*Υπό την προϋπόθεση γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και τις αιτήσεις σύνδεσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.inalan.gr ή να καλέσετε στο 2152152255.

Δυνατότητα σύνδεσης με την προϋπόθεση γεωγραφικής κάλυψης. Η προσφορά ισχύει έως 30/09/2025 και αφορά οικιακές συνδέσεις με 12 μήνες συμβόλαιο. Δυνατότητα επέκτασης της προσφοράς σε 24 μήνες με το Gigabit Voucher. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.