Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ: Η Ολλανδή δημοσιογράφος που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ίδια είχε κάνει νωρίτερα σχετική ανάρτηση για την παρουσία της στη συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα ανέβασε τρεις φωτογραφίες με τη σημείωση: «Εδώ σε λίγο θα εμφανιστούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Και οι δύο υπεύθυνοι για επαναπροωθήσεις και τρόμο των προσφύγων. Έχω το δικαίωμα να κάνω ΜΙΑ ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ; ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΙΔΕΕΣ».

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO