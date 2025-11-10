Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη για τις 28/11 η δίκη για το revenge porn - Real.gr

Στις 28 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα τη δημοφιλή influencer.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άτομα- ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο κι ένα άτομο το οποίο φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών μετά από αίτημα που υπέβαλε – δια του συνηγόρου της – η γνωστή influencer, με την εξέταση της οποίας ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία.

Σε δηλώσεις της πριν από την την έναρξη της δίκης, η ίδια ανέφερε ότι αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι. «Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε.

Η θέση των δύο κατηγορούμενων είναι πως ούτε «τράβηξαν» το βιντεοληπτικό υλικό ούτε το διέδωσαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ