Ιωάννα Τούνη: Νέα διακοπή στη δίκη για το revenge porn – «Σφίγγεται η καρδιά μου» - Real.gr

Για της 20 Φεβρουαρίου λόγω παρέλευσης ωραρίου, αναβλήθηκε η δίκη της γνωστής influencer Ιωάννας Τούνη, για την υπόθεση revenge porn.

Σύμφωνα με το voria.gr, σήμερα Παρασκευή (23/01) στην δικαστική αίθουσα πραγματοποιήθηκε η κατάθεση των τεσσάρων εκ των έξι μαρτύρων.

Στην προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο δίκη αναμένεται να αναγνωστούν τα έγγραφα της δικογραφίας και να προβληθεί το επίδικο βίντεο.

Η ίδια λίγο πριν βρεθεί στην δικαστική αίθουσα προχώρησε σε δηλώσεις.

“Αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω”.

“Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα αλλά για κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο”,

“Σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια”, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη διεξάγεται ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στην Θεσσαλονίκη κεκλεισμένων των θυρών λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της δικογραφίας.