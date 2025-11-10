Ιωάννα Τούνη: Στα δικαστήρια για την υπόθεση revenge porn - «Το μόνο που θέλω είναι πραγματική δικαίωση και τιμωρία» - Real.gr

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης θα εκδικαστεί σήμερα η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα τη δημοφιλή influencer Ιωάννα Τούνη.

Η υπόθεση αφορά σε διαρροή βίντεο που απεικονίζεται η ίδια κατά τη διάρκεια ερωτικής πράξης, για τη μαγνητοσκόπηση της οποίας δεν είχε συναινέσει. Η δίκη είχε αναβληθεί την περασμένη άνοιξη, ενώ για ακόμα μία φορά η κ. Τούνη δήλωσε ότι περιμένει να αρχίσει η διαδικασία προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μετά από αίτημά της, με το οποίο συντάχθηκαν και οι κατηγορούμενοι, η δίκη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω των ευαίσθητων δεδομένων της δικογραφίας, όπως αναφέρει το voria.

Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε: «Σήμερα έχουμε έρθει για να ξεκινήσει η δίκη. Είμαι για ακόμα μια φορά εδώ, ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν κάποια αναβολή, προσπαθώντας να με στραγγίξουν εντελώς ψυχολογικά οπότε ευελπιστώ ότι θα γίνει η δίκη. Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους, το περιμένω και γι’ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ πέρα. Θα το λέω ξανά και ξανά: έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι πραγματικά δικαίωση και τιμωρία γι’ αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μία ζωή. Θα ήθελα να γίνει η διαδικασία όσο πιο σωστά γίνεται».

Από την πλευρά του, ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε: «Σίγουρα είναι επιθυμία της κυρίας Τούνη να γίνε κεκλισμένων των θυρών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ένα δικαστήριο που θα έχει μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία. Υπάρχει σχετική διάταξη που μας επιτρέπει να ζητήσουμε να γίνει αυτό το δικαστήριο κεκλισμένων των θυρών ώστε να μη δοθεί και η δυνατότητα να γίνει ένα ριάλιτι σόου σε βάρος της κυρίας Τούνη. Θα υποστηρίξουμε σθεναρά την κατηγορία σε βάρος των δύο, οι οποίοι σε λίγο θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, με την έννοια ότι υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε ερωτική συνεύρεση με την κυρία Τούνη και κάποιος άλλος τραβούσε αυτή τη σκηνή και μάλιστα ο κατηγορούμενος τον κοίταξε και του χαμογέλασε. Είναι ένα συντριπτικό στοιχείο που δείχνει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε. Αυτοί οι δύο καταπάτησαν αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, όπως είναι η σεξουαλική ζωή και έφτασαν στο σημείο να διακινήσουν αυτό το υλικό, προκαλώντας τεράστια ηθική βλάβη στην κυρία Τούνη. Θα δώσουμε έναν νομικό αγώνα και πιστεύουμε ότι το δικαστήριο θα τους καταδικάσει».

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρία άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.