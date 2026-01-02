Quantcast
Ιωάννινα: Στη ΜΕΘ ο 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο στο κεφάλι – Υποβλήθηκε σε πολύωρη εγχείρηση - Real.gr
real player

Ιωάννινα: Στη ΜΕΘ ο 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο στο κεφάλι – Υποβλήθηκε σε πολύωρη εγχείρηση

10:20, 02/01/2026
Ιωάννινα: Στη ΜΕΘ ο 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο στο κεφάλι – Υποβλήθηκε σε πολύωρη εγχείρηση

Στην Πρέβεζα, στον δήμο Ζηρού, σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον πυροβολισμό ενός 16χρονου στο κεφάλι από ατύχημα.

Το παιδί αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του, όταν το όπλο που κρατούσε, εκπυρσοκρότησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων χθες το μεσημέρι, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η κατάστασή του όμως θεωρείται κρίσιμη. Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χθες ο νεαρός πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του τύπου φλόμπερ και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του να κυνηγήσει πουλιά. Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και κατά την πτώση του το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αρχικά στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

20:41 02/01
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

19:10 02/01
Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

22:04 02/01
Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

13:51 02/01
2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

14:15 02/01
Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

19:00 01/01
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

15:15 02/01
Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

08:30 02/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved