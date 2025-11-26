Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα - Εστάλη μήνυμα από το 112 - Real.gr

Quantcast
Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα – Εστάλη μήνυμα από το 112

21:46, 26/11/2025
Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν αυτή την ώρα τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, με πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στην πόλη, όσο και στα προάστια Ποταμός, Αλυκές. Μάλιστα εστάλη πριν από λίγο μήνυμα από το 112 όπου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις.

Η καταιγίδα ξεκίνησε περίπου στις 7:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Σπ. Περουλάκη έχει διακοπεί.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!»

Η απογευματινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 8:30 επέστρεψε προς Αθήνα.

