Ιωάννινα: Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι - Real.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 3 κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου από την πυροσβεστική. Οι κτηνοτρόφοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή καθώς είχε φουσκώσει ο χείμαρρος και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν άντρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Μηλιωτάδων καθώς και της 5ης ΕΜΑΚ.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται τους Νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων και οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή. Ανάλογη επιχείρηση διάσωσης έγινε και νωρίτερα για δύο κτηνοτρόφους στους Μελισσουργούς του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.