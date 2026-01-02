Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του και συνελήφθη - Real.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μετά τη μεταφορά 14χρονου στο νοσοκομείο Ιωαννίνων λόγω χρήσης κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας,

Συνελήφθη χθες (1-1-2026) βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για έκθεση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες (1-1-2026) το μεσημέρι η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση από αυτόν της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη.

Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ (31-12-2025), ο συλληφθείς(πατέρας του ανηλίκου), βρισκόμενος με τον ανήλικο και τον συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.