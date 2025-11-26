Quantcast
Ιωάννινα: Σε επιφυλακή η Ήπειρος για την κακοκαιρία ADEL-Συστάσεις προς τους πολίτες - Real.gr
real player

Ιωάννινα: Σε επιφυλακή η Ήπειρος για την κακοκαιρία ADEL-Συστάσεις προς τους πολίτες

17:15, 26/11/2025
Ιωάννινα: Σε επιφυλακή η Ήπειρος για την κακοκαιρία ADEL-Συστάσεις προς τους πολίτες

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Σύμφωνα με τις νεότερες προγνώσεις της Ε.Μ.Υ. η Ήπειρος θα επηρεαστεί από το νέο κύμα κακοκαιρίας και τα ακραία φαινόμενα από αύριο Πέμπτη μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι προβλέψεις αφορούν πολύ ισχυρές καταιγίδες, που κατά τόπους σε ορεινές περιοχές μπορούν να εκδηλωθούν και σήμερα από τις μεταμεσημβρινές ώρες.

Ο Περιφερειάρχης στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε συνοπτικά σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων, εστιάζοντας στη συσσώρευση υδάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από την Εγνατία Οδό και στην περιοχή Γοργόμυλου- Κλεισούρας από την Ιόνια οδό.

Έχοντας υπόψη τις νεότερες προβλέψεις από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή – αυξημένη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων συνιστάται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό ενδεχόμενο κατολισθήσεων και καταπτώσεων σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Οσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην ύπαιθρο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας για τους ιδίους, τις επιχειρήσεις και τις μονάδες τους.

