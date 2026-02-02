Ήπειρος: Κλειστή η Ιόνια Οδός στο ύψος της Συκούλας λόγω κατολίσθησης – Εκτροπή κυκλοφορίας - Real.gr

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αντίρριο εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Άρτας.
Για την κατεύθυνση από Αντίρριο προς Άρτα, η έξοδος τον οχημάτων γίνεται στον κόμβο Αμφιλοχίας και από παλαιά εθνική οδό, φτάνει κάποιος στην Άρτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η ανακοίνωση της Νέας Οδού
Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.