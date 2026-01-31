Ηπειρος: Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά – Ζημιές σε καλλιέργειες και ανησυχία για νέα κακοκαιρία - Real.gr

Προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Ήπειρο, για μια ακόμη φορά στη διάρκεια του φετινού χειμώνα. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα στη Σαγιάδα.

Στα Ιωάννινα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται, με αποτέλεσμα το νερό που καταλήγει στον Καλαμά να δημιουργεί πλημμύρες σε εκτάσεις που υπάρχουν καλλιέργειες με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές, ενώ τα φερτά υλικά φράζουν τη ροή του ποταμού και επιτείνουν τα φαινόμενα υπερχείλισης.

Η εικόνα που παρουσιάζει το ποτάμι είναι ανησυχητική, και οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Προβλήματα καταγράφονται και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως στο χωριό Ματσούκι, όπου δρόμος και γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.