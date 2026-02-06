«Ιπποκράτειο»: «Δεν τον χειρουργούσε κανένας, έπρεπε να μου λένε ευχαριστώ» - Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι - Real.gr

Ο γιατρός που κρίθηκε ένοχος για «φακελάκι» μετά από χειρουργείο καρδιάς στο Ιπποκράτειο έσπασε τη σιωπή του, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.

Μιλώντας στο MEGA, ο γιατρός δηλώνει «αθώος και θύμα αχαριστίας ορισμένων». Καταδικάστηκε χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, σε ποινή φυλάκισης τριών χρόνων με αναστολή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε χρηματική ποινή 30.000 ευρώ και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ.

«Τα παιδιά μου περάσανε άσχημα στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τον φονιά. Να σας πω, έχω απογοητευτεί τόσο με την κοινωνία και δεν αξίζει να σώζεις κανέναν από την στιγμή που σου κάνουν τέτοια πράματα», λέει ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Αθηνών που είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ο ίδιος κατηγορείται ότι ζήτησε και πήρε «φακελάκι» από τη σύζυγο ενός ασθενή του.

«Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου δηλαδή, με τέτοια προσφορά, 50 χρόνια ήμουν ο ‘Άγιος Παντελεήμων’ και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ, μου λένε αυτά τα πράγματα».

Η σύζυγος του ασθενή είχε καταγγείλει τον γιατρό στην Αστυνομία και είχε ακολουθήσει τις οδηγίες που της δόθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τη σύλληψη του γιατρού διαδέχτηκαν μία σειρά από καταγγελίες ασθενών του. Όλοι τους ανέφεραν πως τους είχαν ζητηθεί «φακελάκια» για να χειρουργηθούν αλλά και για να αναλάβει ο ίδιος τη μετεγχειρητική πορεία τους.