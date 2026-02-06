«Ιπποκράτειο»: Η ποινή που επιβλήθηκε στον διευθυντή Καρδιοχειρουργικής για το «φακελάκι» - Real.gr

Quantcast
«Ιπποκράτειο»: Η ποινή που επιβλήθηκε στον διευθυντή Καρδιοχειρουργικής για το «φακελάκι»

15:14, 06/02/2026
Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Τριμελές Αυτόφωρο στον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3.000 ευρώ.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα κι έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για δωροληψία επιβάλλοντας του και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έδωσε τελικώς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του γιατρού, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσια 20.000 ευρώ.

