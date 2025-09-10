Iπποκράτειο: «Μου είπε θα μου δώσεις 3.000, έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι - Real.gr

Έκπληκτος ήταν ο γιατρός, που συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία για «φακελάκι», όταν είδε τους Αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ. να εισβάλλουν στο γραφείο του. Ο καρδιοχειρουργός στο Ιπποκράτειο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως τα χρήματα είναι δικά του.

Ωστόσο, τα χαρτονομίσματα ήταν προσημειωμένα και η συγκεκριμένη φράση, όπως ανέφερε ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στον ΑΝΤ1, λειτουργεί ουσιαστικά επιβαρυντικά για εκείνον, γιατί είναι σαν να αποδέχεται τις πράξεις του.

«Μου είπε ”θα μου δώσεις 3.000”, έπαθα σοκ»

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα όσα είπε η σύζυγος του ασθενούς, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές τον γιατρό που ζήτησε «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και τον παγίδευσε, μαζί με αστυνομικούς, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ο γιατρός φέρεται να είπε στη σύζυγο χειρουργημένου ασθενούς ότι έχει ταρίφα 5.000 ευρώ, αλλά της κάνει… σκόντο και ζήτησε 3.000 ευρώ, για να προσέχει, όπως είπε, τον άνθρωπο της, που νοσηλεύονταν στην εντατική.

Η σύζυγος έκανε καταγγελία στην αστυνομία και ο καρδιοχειρουργός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. «Αδικία να πατάνε επάνω στην ανάγκη σου. Την Πέμπτη το μεσημέρι ο άνδρας μου μπήκε στην εντατική και αφού ο γιατρός μου έκανε την ενημέρωση μου λέει ” άκου να σου πω κορίτσι μου, εγώ παίρνω 5.000. Επειδή είσαι εσύ, θα μου δώσεις 3.000” και παθαίνω σοκ», είπε η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο σύζυγός της είχε μόλις βγει από ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο στην καρδιά και ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής είχε το θράσος να ζητά φακελάκι. Μέχρι την Κυριακή ήταν σε απόγνωση, καθώς από την μια προσπαθούσε να βρει τα χρήματα, ενώ από την άλλη δεν ήθελε να υποκύψει στον εκβιασμό του γιατρού.

Τότε, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι προσημείωσαν τα χαρτονομίσματα. Η γυναίκα έκλεισε ραντεβού με τον γιατρό και μόλις εκείνος παρέλαβε τον φάκελο με τα χρήματα, οι αδιάφθοροι του πέρασαν χειροπέδες στο νοσοκομείο.

Ο κ. Χρήστος Παπαναστάσης, πρόεδρος Εργαζομένων Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, τόνισε: «Όλοι οι εργαζόμενοι που γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο γιατρό πέσαμε από τα σύννεφα γιατί δεν είχε δώσει αφορμή για τέτοια φαινόμενα».

Ερευνούν αν έχει λάβει χρήματα και από άλλους ασθενείς

Σύμφωνα με τα όσα είπε η γυναίκα στα στελέχη Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ο γνωστός καρδιοχειρουργός ζήτησε το ποσό, προκειμένου να προσέχει τον άνδρα της μετά το χειρουργείο. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες ερευνούν εάν ο γιατρός είχε λάβει χρήματα και από άλλους ασθενείς.

Ο Ιωάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών δήλωσε: «Όταν υπάρχει δημόσιος λειτουργός, ο οποίος εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο, στην πρωινή λειτουργία, την απόλυτα δωρεάν, είναι εξαιρετικά ανήθικο, απάνθρωπο και αντιδεοντολογικό να προβαίνει σε τέτοιες διαδικασίες».

Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη

Σε ανάρτησή του το απόγευμα της Τρίτης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έγραψε:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ!

Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μη δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μη φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2025

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητεί τα στοιχεία του γιατρού

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε «φακελάκι» από ασθενή.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.