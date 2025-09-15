Ιπποκράτης Μυλωνάς για Novartis: «Μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα» - Real.gr

Quantcast
Ιπποκράτης Μυλωνάς για Novartis: «Μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα»
Ιπποκράτης Μυλωνάς για Novartis: «Μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα»

18:12, 15/09/2025
Ιπποκράτης Μυλωνάς για Novartis: «Μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα»

Σε δήλωση προχώρησε ο δεύτερος συνήγορος του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, κ. Ιπποκράτης Μυλωνάς, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα και να μην κυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα εις βάρος της επιβολής του Δικαίου.»

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Ολοκληρώθηκε σήμερα (15/9/2025] η δίκη της Novartis σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Κατά την πεντάμηνη ακροαματική διαδικασία αναγνώσθηκαν και τα Πλη-ροφοριακά Σημειώματα του FBI που αναφέρουν χρηματισμό πολιτικών προσώπων.

Επίσης αποδείχθηκε ότι ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης ορθά χαρακτηρί-στηκε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, ενώ δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του.

Το Θ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε αντίθετη άποψη και έκρινε όλως εσφαλμένα ότι οι καταθέσεις που έδωσε στην Ελλάδα, μετά από κλήση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ήταν ψευδείς.

Επίσης το Δικαστήριο ορθά έκρινε ότι σε έξι περιπτώσεις ο κ. Δεστεμπα-σίδης δεν τέλεσε ψευδή καταμήνυση και τον αθώωσε, ενώ σε τρεις άλλες περιπτώσεις φερόμενης ψευδούς καταμήνυσης το Δικαστήριο δεν τόλμησε να υιοθετήσει την ορθή εισαγγελική πρόταση και τον έκρινε ένοχο.

Επειδή σήμερα το Δικαστήριο υπέπεσε στο πολύ σοβαρό σφάλμα να μην απαγγείλει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ από το σκεπτικό της απόφασης, παραβι-άζοντας το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την καθαρογραφή της απόφασης για να μελετήσω τις σχετικές νομικές σκέψεις και να αξιολογήσω την πειστικότητά τους.

Ο σχολιασμός μιας ποινικής απόφασης προϋποθέτει γνώση του κειμένου αυτής, δεδομένο που σήμερα παρανόμως ελλείπει.

Ήδη σήμερα ο κ. Δεστεμπασίδης άσκησε έφεση.

Ελπίζω ότι το δευτεροβάθμιο τριμελές Δικαστήριο θα πράξει αυτό που, παρά το νόμο, ΔΕΝ έπραξε το Θ΄ Μονομελές, δηλαδή να μελετήσει και να αξιολογήσει τα λεπτομερή νομικά επιχειρήματα που ανέλυσα στη διήμερη αγόρευσή μου, τα οποία απλά αγνοήθηκαν.

Η επιβολή μιας μικρής, σχεδόν συμβολικής ποινής με αναστολή συνιστά κατά την άποψή μου μία ισχυρή ένδειξη της σαθρότητας της κατηγορίας, η οποία θα καταπέσει στο Εφετείο.

Θα τελειώσω με μία ευχή: μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νική-σουν τα νομικά επιχειρήματα και να μην κυριαρχήσει η πολιτική σκοπι-μότητα εις βάρος της επιβολής του Δικαίου.

Ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης, που ήταν παρών σε όλες τις συνεδριά-σεις του Θ΄ Μονομελούς, θα ξαναπεί στην κατ’ έφεση δίκη την αλήθεια για το σκάνδαλο Νοβάρτις, δίνοντας πάλι την ευγενική μάχη του μάρτυρα δη-μοσίου συμφέροντος, ο οποίος ασκεί το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και προστατεύεται κατ’ άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, με σκοπό την πλήρη αθώωσή του.

 

