Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά τείχη - Real.gr

Ένας 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Τρίτης, κινητοποιώντας τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 1:30, ένας 19χρονος, υπήκοος Γερμανίας, βρέθηκε στο κενό από σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας. Το ύψος από το οποίο έπεσε υπολογίζεται στα 15 μέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στα κάτω άκρα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον 19χρονο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.