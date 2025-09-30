Ηράκλειο: 35χρονος επιτέθηκε στην μητέρα του για να της πάρει τα χρήματα - Real.gr

Πληθαίνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μητέρες που κακοποιούνται από τα παιδιά τους με αφορμή τα… χρήματα.

Ένα νέο συμβάν, σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα μία 66χρονη και δράστη τον 35χρονο γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής όταν ο 35χρονος πήγε στο σπίτι της μητέρας του απαιτώντας χρήματα. Όταν δεν του τα έδωσε εκείνος άρχισε να φωνάζει, να βρίζει, να σπάει ότι βρίσκει μέσα στο σπίτι ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί στη μητέρα του τραβώντας της τα μαλλιά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 35χρονο. Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε πως ο 35χρονος είχε και στο παρελθόν επιτεθεί στη μητέρα του για τους ίδιους λόγους.