Ηράκλειο: 52χρονος χαρίζει ζωή - Μια ακόμα δωρεά οργάνων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο - Real.gr

Ηράκλειο: 52χρονος χαρίζει ζωή – Μια ακόμα δωρεά οργάνων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

14:30, 11/02/2026
Μια ακόμη δωρεά ζωής πραγματοποιήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου 52χρονος νοσηλευόμενος ασθενής, χάρισε με το θάνατό του ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω δωρεάς οργάνων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου κ. Κωνσταντίνου Δανδουλάκη:

«Με βαθιά συγκίνηση, η Διοίκηση, το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου ανακοινώνουν μια ακόμα επιτυχημένη διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 09/02/2026 από νοσηλευόμενο ασθενή 52 ετών με εγκεφαλικό θάνατο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Χάρη στην ανιδιοτελή πράξη αγάπης της οικογένειας του δότη, κατέστη δυνατή η δωρεά νεφρού και κερατοειδών, χαρίζοντας ελπίδα και καλύτερη ποιότητα ζωής σε συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια, η οποία, στη δύσκολη στιγμή στάθηκε φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Παράλληλα, συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας, καθώς και των εξειδικευμένων ομάδων λήψης και μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου του Ευαγγελισμού και του ΠΑΓΝΗ, που με επαγγελματισμό, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δύσκολη αυτή διαδικασία. Ο γενικός συντονισμός έγινε από την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα».

