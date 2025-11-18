Quantcast
Ηράκλειο: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό από καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν - Real.gr
real player

Ηράκλειο: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό από καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν

08:49, 18/11/2025
Ηράκλειο: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό από καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τυμπάκι, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό με καραμπίνα την ώρα που - όπως αναφέρουν οι πληροφορίες - κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε από το δρόμο, τα σκάγια διαπέρασαν το κλειστό παράθυρο του δωματίου που κοιμόταν ο 60χρονος και τον τραυμάτισαν.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάγια στο χέρι και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού.

Με πληροφορίες από cretalive.gr και e-mesara.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Οι μικρές αλλαγές στη διατροφή για να χάσετε έως ένα κιλό σε μια εβδομάδα

Οι μικρές αλλαγές στη διατροφή για να χάσετε έως ένα κιλό σε μια εβδομάδα

09:15 18/11
Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών - Έρχονται κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό

Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών - Έρχονται κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό

08:50 18/11
Ηράκλειο: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό από καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν

Ηράκλειο: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό από καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν

08:49 18/11
Σάρεν Χάσκελ, ΥΦΥΠΕΞ Ισραήλ: Εξαιρετικά σημαντική η συνεργασία με την Ελλάδα σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας

Σάρεν Χάσκελ, ΥΦΥΠΕΞ Ισραήλ: Εξαιρετικά σημαντική η συνεργασία με την Ελλάδα σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας

08:45 18/11
Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νταλίκα παρέσυρε και εγκατέλειψε δύο άτομα – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νταλίκα παρέσυρε και εγκατέλειψε δύο άτομα – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

08:38 18/11
Υπόθεση Έπσταϊν: Αποσύρεται από τον δημόσιο βίο ο πρώην ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Λόρενς Σάμερς

Υπόθεση Έπσταϊν: Αποσύρεται από τον δημόσιο βίο ο πρώην ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Λόρενς Σάμερς

08:30 18/11
Έφηβη νεκρή σε πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία

Έφηβη νεκρή σε πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία

08:15 18/11
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Μετρό στους σταθμούς Δάφνη και Άγιος Δημήτριος

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Μετρό στους σταθμούς Δάφνη και Άγιος Δημήτριος

08:01 18/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved