Ηράκλειο: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό από καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν - Real.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τυμπάκι, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό με καραμπίνα την ώρα που - όπως αναφέρουν οι πληροφορίες - κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε από το δρόμο, τα σκάγια διαπέρασαν το κλειστό παράθυρο του δωματίου που κοιμόταν ο 60χρονος και τον τραυμάτισαν.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάγια στο χέρι και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού.

Με πληροφορίες από cretalive.gr και e-mesara.gr