Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα που διέσχιζε τον δρόμο - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο λίγο πριν τις 9 το πρωί, όταν μια γυναίκα περίπου 60 ετών παρασύρθηκε από ΙΧ στον δρόμο προς το ΠΑΓΝΗ, επιχειρώντας να διασχίσει το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, και οι διασώστες παρέλαβαν την τραυματία για να την μεταφέρουν στο ΠΑΓΝΗ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Η τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε δρόμους με αυξημένη κίνηση και πεζούς.