Ηράκλειο: Αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και τυλίχθηκε στις φλόγες - Real.gr

Κινητοποίηση των αρχών τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην επαρχιακή οδό Τυμπακίου – Μοιρών, στον Δήμο Φαιστού, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και λίγο αργότερα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretalive το όχημα για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους βγήκε από το οδόστρωμα. Ο οδηγός φέρεται να απομακρύνθηκε έγκαιρα και να παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά στο αυτοκίνητο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, για το συμβάν κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, πριν επεκταθούν σε παρακείμενη περιοχή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου και της πυρκαγιάς διερευνώνται