Ηράκλειο: Άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης - Real.gr
Ηράκλειο: Άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης

10:38, 23/12/2025
Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπου πέταξαν κόκκινη μπογιά.

Η υπηρεσία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί η αστυνομία. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη «ο δράστης ή οι δράστες είναι άγνωστοι, όπως και τα κίνητρά τους. Τέτοιες πράξεις είναι σαφώς καταδικαστέες, σίγουρα δεν φέρνουν αποτέλεσμα και πάντως μεμονωμένες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

