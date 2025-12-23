Ηράκλειο: Άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης - Real.gr

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπου πέταξαν κόκκινη μπογιά.

Η υπηρεσία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί η αστυνομία. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη «ο δράστης ή οι δράστες είναι άγνωστοι, όπως και τα κίνητρά τους. Τέτοιες πράξεις είναι σαφώς καταδικαστέες, σίγουρα δεν φέρνουν αποτέλεσμα και πάντως μεμονωμένες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ