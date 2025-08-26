Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του – Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο - Real.gr

Ο ανήλικος δεν αναγνωριζόταν από τα χτυπήματα…

Εφτά ράμματα του έκαναν οι γιατροί στο πρόσωπο, από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που δεχόταν πεσμένος στο έδαφος.

Αυτή είναι η εικόνα που μετέφερε στο patris.gr αστυνομική πηγή αναφορικά με ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού ενός 15χρονου, με δράστες τρεις συνομήλικούς του, προχθές το βράδυ σε χωριό του νομού Ηρακλείου.

Το ανήλικο θύμα, σύμφωνα με τις περιγραφές δεν έβλεπε, αφού τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα ασταμάτητα χτυπήματα που δεχόταν στη μέση του δρόμου, σε ένα σκοτεινό δρομάκι του χωριού, όπου συναντήθηκαν οι τρεις ανήλικοι δράστες και ο 15χρονος.

Συμμαθητές στο ίδιο σχολείο όλοι οι εμπλεκόμενοι, έδωσαν συνέχεια σε μία παρεξήγηση που είχε γίνει πριν λίγες ημέρες. Οι δράστες είναι από το ίδιο χωριό, ενώ το θύμα από διπλανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις που ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του τέταρτου ανήλικου φέρονται να είπαν σε αστυνομικούς ότι το έκαναν γατί τον είχαν προειδοποιήσει «να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε μία καφετέρια». Εκείνος, όμως, δεν τους άκουσε…

Το παιδί μεταφέρθηκε προχθές το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματα που είχε όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και σε όλο του το σώμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων ενημερώθηκαν και εντόπισαν χθες το πρωί τους δύο από τους τρεις ανήλικους, τους οποίους συνέλαβαν, μαζί και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο τρίτος εκ των δραστών αλλά και οι γονείς του δεν εντοπίστηκαν παρά τις αναζητήσεις.