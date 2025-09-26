Quantcast
Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Στο νοσοκομείο ένας 12χρονος - Real.gr
Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητών σε σχολείο – Στο νοσοκομείο ένας 12χρονος

12:00, 26/09/2025
Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητών σε σχολείο – Στο νοσοκομείο ένας 12χρονος

Τα… όργανα άρχισαν από νωρίς στα σχολεία του Ηρακλείου, καθώς το πρωί της Πέμπτης, διάδρομος σχολικής μονάδας Γυμνασίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στο Cretalive ο διευθυντής του σχολείου, δύο μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου, ηλικίας μόλις 12 ετών, έμπλεξαν σε καυγά με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να καταλήγει στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Όπως αναφέρεται, αρχικά τα παιδιά λογομάχησαν, όμως, τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν και στη συνέχεια προσπάθησαν να λύσουν τις διαφορές τους με τα χέρια.

Μόλις ο διευθυντής του σχολείου αντιλήφθηκε το περιστατικό, ενημέρωσε τη μητέρα του παιδιού που τραυματίστηκε και στη συνέχεια συνόδευσε ο ίδιος το παιδί στο κοντινό Κέντρο Υγείας.

Η γιατρός του Κ.Υ. εκτίμησε ότι χρειάζεται να μεταβεί σε δημόσιο νοσοκομείο για την ακριβή διάγνωση. Το παιδί δέχτηκε ισχυρό χτύπημα λίγο κάτω από το μάτι και διαπιστώθηκε ότι έχει αιμάτωμα στη ζυγωματική περιοχή.

Το άλλο παιδί δε χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Ο διευθυντής του σχολείου αναφέρει πως τα παιδιά ξεπέρασαν τα όρια, προφανώς λόγω ηλικίας.

«Είναι ένα σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό», σημείωσε. Στο ένα παιδί επιβλήθηκε διήμερη αποβολή ενώ ο άλλος μαθητής είναι καλά στην υγεία του αλλά παραμένει στο σπίτι.

