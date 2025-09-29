Quantcast
Ηράκλειο: Αίτημα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος - Real.gr
17:30, 29/09/2025
ΠΗΓΗ: www.cretalive.gr

Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα μετά την πρωινή νεροποντή.

Αίτημα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας , οι δημοτικές κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, απέστειλε ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη.

 

Το αίτημα ακολούθησε των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2025, όπου εκδηλώθηκε δυνατή νεροποντή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος στο σχετικό αίτημα: «Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τις πρωινές ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας με αποτέλεσμα να προκληθούν – λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων – πολλές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και περιουσίες στις Δημοτικές Κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά.

Οι καταστροφές εντοπίζονται στην αγροτική, στην δημοτική οδοποιία και στο Τουριστικό Καταφύγιο Τσούτσουρα (κατολισθήσεις, αποκοπή οδικών συνδέσεων, καταστροφή οδοστρωμάτων, μετατοπίσεις, διάβρωση εδαφών, τεχνικά έργα, τοιχία αντιστήριξης, δίκτυα κλπ). Επίσης σας αποστέλλουμε ενδεικτικά φωτογραφικό υλικό, όπου αποτυπώνεται το μέγεθος των ζημιών και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας προκειμένου άμεσα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου μας και συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα Καστελλιανών, η Δημοτική Κοινότητα Δεματίου και η Δημοτική Κοινότητα Σκινιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 3013/2002».

Σε Μαριδάκι, Τσούτσουρα και Βιάννο, τα φαινόμενα, αν και μικρής διάρκειας ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Στην περιοχή της Βιάννου, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λίγα λεπτά αφού σταμάτησε η βροχή παρασύροντας χώματα αλλά φερτά υλικά.

 


Επιπλέον, πλημμύρισαν οι δρόμοι και στον Τσούτσουρα μετά την έντονη βροχόπτωση. Μεγάλοε όγκοε νερού έπνιξε την περιοχή καταλήγοντας στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο.

 

 

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

