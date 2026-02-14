Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα - Real.gr

Quantcast
Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα

14:45, 14/02/2026
Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα

Σε ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι από το μέσο του μηρού προχώρησαν οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου στην 52χρονη που μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, μετά την παράσυρση από νταλίκα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, η πρώτη εικόνα της γυναίκας όταν έφτασε δεν έδειχνε την έκταση και τη σοβαρότητα των τραυμάτων που εντοπίστηκαν αμέσως μετά, οπότε κρίθηκε απαραίτητος ο ακρωτηριασμός της.

Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και η κατάστασή της είναι σταθερή. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα στην περιοχή του Γιόφυρου στο Ηράκλειο.

