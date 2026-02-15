Ηράκλειο: Ακυρώθηκε η παρέλαση για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω αφρικανικής σκόνης - Κλειστά αύριο τα σχολεία - Real.gr

Στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω των καιρικών συνθηκών που πνέουν στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Σύμφωνα με το Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών το νέο σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σε εξέλιξη στα νότια τμήματα της χώρας και ιδιαιτέρως στην Κρήτη και στη Πελοπόννησο.

Ο σταθμός ποιότητας αέρα που λειτουργεί από το Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Δημαρχείο Ρεθύμνου (ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Καιρικών Συνθηκών Ρεθύμνου) κατέγραψε το μεσημέρι της Κυριακής 15/02 συγκεντρώσεις που έφτασαν τα 340 μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο με αυξητική τάση.

Η σκόνη θα απομακρυνθεί σταδιακά από το νησί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 16/02.

Πηγή ΦΩΤΟ: patris.gr