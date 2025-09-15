Ηράκλειο: Αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού επιχειρηματίας στην εστίαση - Real.gr

Αρνείται τις κατηγορίες και δίνει μία διαφορετική εκδοχή για τα όσα καταγγέλλει σε βάρος του η 24χρονη.

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατ΄ εξακολούθηση, της παρακίνησης και πρόκλησης άλλου σε παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ΄ εξακολούθηση βρίσκεται 45χρονος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, μετά από σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του 24χρονης αλλοδαπής με την οποία φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η κοπέλα φέρεται να κατήγγειλε στην Ασφάλεια Ηρακλείου ότι κατά διαστήματα ο άνθρωπος αυτός την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά παρά την θέληση της, ωστόσο υποστηρίζει ότι την έβαζε να κάνει χρήση κοκαΐνης για να μπορεί να την έχει υπό τον έλεγχο του. Ο 45χρονος, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και φέρεται να προβάλλει μία εντελώς διαφορετική εκδοχή για το προφίλ της 24χρονης αλλά και για τα όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους.