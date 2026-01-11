Ηράκλειο: Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα - Το σπαρακτικό μήνυμα του αδερφού του - Real.gr

Συγκλονισμένο παραμένει το Ηράκλειο Κρήτης εξαιτίας του θανάτου του 27χρονου Στέλιου που άφησε την τελευταία του πνοή όταν κατά τη διάρκεια κυνηγιού έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου αναμένεται να αποχαιρετήσουν σήμερα τον 27χρονο μάγειρα στην Άνω Βιάννο. Η εξώδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου στις 3 το μεσημέρι ενώ η σορός του θα βρίσκεται νωρίτερα στην εκκλησία.

Το σπαρακτικό μήνυμα του αδερφού του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από χθες όλη η οικογένεια του 27χρονου Στέλιου. Ο αδερφός του, που ήταν μαζί του την ώρα του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά ανάρτησε ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media στο οποίο έγραφε: «Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…».

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με το patris, ο 27χρονος Στέλιος ήταν μάγειρας και είχε ως χόμπι το κυνήγι. Χθες πήγε μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό του στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου.

Ο άτυχος νέος, στην προσπάθειά του να σημαδέψει έναν στόχο έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό – από ύψος μεγαλύτερο των 30 μέτρων – χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Σε κατάσταση σοκ ο πατέρας και ο αδερφός του ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 27χρονο.

Τελικά, άνδρες της ΕΜΑΚ προσέγγισαν τον 27χρονο και τότε διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή. Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ διατάχθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.