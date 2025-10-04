Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε 76χρονη από τα χέρια του συζύγου της - Real.gr

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αποδείχθηκε ο «από μηχανής θεός» για μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Ηράκλειο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, καθώς περνούσε από γειτονιά της Θερίσσου, άκουσε ξαφνικά ουρλιαχτά, κλάματα και φωνές από διαμέρισμα πολυκατοικίας, ενώ παρατήρησε να υπάρχει αναστάστωση, καθώς άκουγε να εκσφενδονίζονται αντικείμενα και να σπάνε πράγματα.

Ο αστυνομικός που επενέβη για να ελέγξει την κατάσταση, ανοίγοντας την πόρτα, αντίκρισε έναν ηλικιωμένο που κρατούσε ένα πιάτο. Μόλις του αποκάλυψε την ιδιότητά του, ο 82χρονος πήγε να τον σπρώξει, ωστόσο εκείνος αντιστάθηκε. Λίγο πιο δίπλα, μια 76χρονη γυναίκα, το θύμα του ηλικιωμένου συζύγου της, κοιτούσε έντρομη αλλά και ανακουφισμένη τον αστυνομικό που κυριολεκτικά τής έσωζε τη ζωή.

Ο αστυνομικός προσπάθησε να ηρεμήσει την άτυχη γυναίκα, ενώ ειδοποίησε συναδέλφους του που έσπευσαν στο σημείο συλλαμβάνοντας τον 82χρονο.

Όπως αναφέρει το Cretalive, ο ηλικιωμένος είναι υπότροπος αφού και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, φέρεται να έχει καταδικαστεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 82χρονος, αποχωρώντας με τις χειροπέδες στα χέρια, δεν δίστασε να απειλήσει την 76χρονη ότι θα τη σκοτώσει.

Την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.