Ηράκλειο: Μπήκαν τρακτέρ μέσα στο χώρο του αεροδρομίου - Αγρότες επιχείρησαν να διασπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ - BINTEO - Real.gr

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν εκ νέου να διασπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ, την ώρα που η λειτουργία των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων αποκαθίσταται σταδιακά.

Οι πρώτες πτήσεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται, ενώ στα Χανιά τα δρομολόγια εκτελούνται μία φορά κάθε τρεις ώρες. Στο Ηράκλειο το αεροδρόμιο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 23:00 πριν κλείσει ξανά μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι επιχειρούν εκ νέου να σπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να πλησιάζουν τις εισόδους του αερολιμένα και τους συγκεντρωμένους να προσπαθούν να περάσουν την κλούβα των αστυνομικών δυνάμεων.

Δείτε βίντεο:

Νωρίτερα, επικράτησαν πρωτοφανείς σκηνές στο «Ν. Καζαντζάκης», όταν ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισβάλει στις εγκαταστάσεις, φτάνοντας ακόμη και στον χώρο της πίστας, όπως καταγράφουν αποκλειστικές εικόνες του Neakriti.gr. Οι δύο προσαχθέντες που είχαν μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποιούν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.