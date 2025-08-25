Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 24χρονο που είχε 15 φιξάκια με κοκαΐνη - Real.gr

Συνελήφθη χθες Κυριακή, βραδινές ώρες στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο οδηγούμενο από το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 8,2 γραμμαρίων.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.