Ηράκλειο: Χτύπησε και εξύβρισε την πρώην σύζυγο του - Real.gr

Τον πρώην σύζυγό της κατήγγειλε για τη σε βάρος της επίθεση μια Ηρακλειώτισσα χθες το βράδυ στους αστυνομικούς του γραφείου κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου

Ο 43χρονος ένστολος φέρεται να εξύβρισε, να χαστούκισε, να τράβηξε από τα μαλλιά και να έσφιξε τα χέρια της 34χρονης πρώην συζύγου του, η οποία κάλεσε σε βοήθεια την αστυνομία.

Φτάνοντας οι αστυνομικοί στο σπίτι της, όπου και σημειώθηκε το ενδοοικογενειακό επεισόδιο, ο 43χρονος είχε προλάβει και είχε φύγει για να αποφύγει τη σύλληψη, όπως ανέφερε το patris.gr

Η καταγγέλλουσα ανέφερε επίσης στους αστυνομικούς ότι ο 43χρονος έμενε στο σπίτι της παρά τη θέλησή της.