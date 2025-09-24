Ηράκλειο: Χτύπησε και εξύβρισε την πρώην σύζυγο του - Real.gr

Quantcast
10:28, 24/09/2025
Ηράκλειο: Χτύπησε και εξύβρισε την πρώην σύζυγο του

Τον πρώην σύζυγό της κατήγγειλε για τη σε βάρος της επίθεση μια Ηρακλειώτισσα χθες το βράδυ στους αστυνομικούς του γραφείου κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου

Ο 43χρονος ένστολος φέρεται να εξύβρισε, να χαστούκισε, να τράβηξε από τα μαλλιά και να έσφιξε τα χέρια της 34χρονης πρώην συζύγου του, η οποία κάλεσε σε βοήθεια την αστυνομία.

Φτάνοντας οι αστυνομικοί στο σπίτι της, όπου και σημειώθηκε το ενδοοικογενειακό επεισόδιο, ο 43χρονος είχε προλάβει και είχε φύγει για να αποφύγει τη σύλληψη, όπως ανέφερε το patris.gr

Η καταγγέλλουσα ανέφερε επίσης στους αστυνομικούς ότι ο 43χρονος έμενε στο σπίτι της παρά τη θέλησή της.

