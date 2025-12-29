Ηράκλειο: Διάθεση 5 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του ΠΑΓΝΗ με σύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισμό - Real.gr

Την υπογραφή της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων που αφορούν την αναβάθμιση και συμπλήρωση του βιοϊατρικού εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για δράση συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι η περιφέρεια επενδύει σταθερά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών υγείας του νησιού.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται ενδεικτικά η χρηματοδότηση για την προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού, όπως υβριδικός αγγειογράφος, ψηφιακός στεφανιογράφος και βιοϊατρικός εξοπλισμός (ΒΙΤ) χειρουργείων.

«Μέσα από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, θωρακίζουμε τις κλινικές και τα εργαστήρια του ΠΑΓΝΗ με τεχνολογία αιχμής, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που ανέδειξε η χαρτογράφηση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και τους επισκέπτες μας», επεσήμανε ο περιφερειάρχης Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ