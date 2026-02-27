Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για διακεκριμένες κλοπές – Ανήλικος ο ένας από τους δύο συλληφθέντες - Real.gr

Εξιχνιάστηκαν από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνολικά οχτώ υποθέσεις κλοπής για τις οποίες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ένας 19ρονος και ένας ανήλικος.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος ‘Αμεσης Δράσης Ηρακλείου, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου, για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δύο συλληφθέντες στις 24.02.2026 είχαν διαπράξει μια κλοπή σε επιχείρηση στο Ηράκλειο αφαιρώντας κοσμήματα, ενώ από τη συνεχιζόμενη έρευνα και προανάκριση και του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, οι δυο τους ταυτοποιήθηκαν ως δράστες για τη διάπραξη ακόμα επτά κλοπών σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου. Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 22/2 έως 24/2 είχαν διαπράξει τρεις κλοπές σε οχήματα, μια κλοπή ποδήλατου και επιπλέον τρεις απόπειρες κλοπής σε οχήματα, αφαιρώντας χρηματικό πόσο, τιμαλφή, ηλεκτρονικά είδη και είδη ένδυσης και προσωπικά έγγραφα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ