Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κάνναβης και κοκαΐνης - Real.gr

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 31 και 27 σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησε η αστυνομία μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου.

Στο πλαίσιο ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη από χθες και ολοκληρώθηκε σήμερα Σάββατο.

Η επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούν οι κατηγορούμενοι σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου και συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης.

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Παρασκευής, εντοπίστηκαν οι δυο συλληφθέντες να μεταβαίνουν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε οικία που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και αφού παρέλαβαν δύο συσκευασίες με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών μετέβησαν στην οικία του 27χρονου.

Άμεσα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στις εν λόγω οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-6.815 γραμμάρια κάνναβης

-504,7 γραμμάρια κοκαΐνης

-5 ζυγαριές ακριβείας το χρηματικό ποσό των

-7.500 ευρώ και

-τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.