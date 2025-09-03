Ηράκλειο: Εμπρησμός τα ξημερώματα σε ΙΧ σε πυλωτή πολυκατοικίας - Οι φλόγες έφτασαν στα διαμερίσματα - Real.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο ΙΧ σε πυλωτή πολυκατοικίας στο Ηράκλειο.

Οι κάτοικοι έντρομοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους καθώς οι φλόγες έγλυφαν τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr.

Στη γειτονιά επικράτησε αναστάτωση με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ζημιές υπέστησαν και τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκει σε έναν ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αρχές και δεν είχε διαφορές με κανέναν.

Σημειώνεται, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή πληροφοριών, ότι πριν λίγα χρόνια η ίδια πολυκατοικία είχε γίνει και πάλι στόχος εμπρηστών.