Ηράκλειο: Είχαν στην κατοχή τους πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης – Δύο συλλήψεις - Real.gr

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 41 και 52 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν χθες (01.09.2025) κατά τις βραδινές ώρες στο Ηράκλειο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή τους, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τους δύο αλλοδαπούς, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας αφού εντοπίστηκαν οι δύο αλλοδαποί, πραγματοποιήθηκε και έλεγχος στους ίδιους, όπως και έρευνα σε χώρο όπου διέμεναν. Μάλιστα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ένα κιλό και 92 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 910 ευρώ ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τρία κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.