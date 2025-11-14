Quantcast
Ηράκλειο: Έκρυβε στο σπίτι του την κοκαΐνη - Real.gr
real player

Ηράκλειο: Έκρυβε στο σπίτι του την κοκαΐνη

11:43, 14/11/2025
Ηράκλειο: Έκρυβε στο σπίτι του την κοκαΐνη

ΦΩΤΟ: @ΓΕΠΑΔ Κρήτης

Στη σύλληψη ενός 49χρονου άνδρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, στη διάρκεια έρευνας στην οικία του, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 61 γραμμάρια κοκαΐνης και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης: Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα

Μητσοτάκης: Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα

12:23 14/11
Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής - Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή - BINTEO

Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής - Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή - BINTEO

12:10 14/11
Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

10:00 14/11
Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

01:45 14/11
Προσωρινή διαταγή υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Προσωρινή διαταγή υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

11:09 14/11
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στο Kontra24: Η Τυχεροπούλου πρέπει να ελέγχεται, όχι να ελέγχει άλλους

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στο Kontra24: Η Τυχεροπούλου πρέπει να ελέγχεται, όχι να ελέγχει άλλους

10:25 14/11
«Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - ΒΙΝΤΕΟ

«Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - ΒΙΝΤΕΟ

10:35 14/11
Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Το viral βίντεο

Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Το viral βίντεο

10:15 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved