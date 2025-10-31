Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη - Real.gr

Επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου του Ευαγγελισμού, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα αστυνομικές δυνάμεις, λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο κατά του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο.

του Θεοδόση Πάνου

Εντός και εκτός του κτιρίου που ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ισχυρή είναι η παρουσία αστυνομικών και στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δέκα άτομα έχουν προσαχθεί, εκ των οποίων οι έξι έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη.

