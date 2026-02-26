Ηράκλειο: «Εσπρωξε τη γυναίκα μου στον δρόμο, μετά έπεσε με το αυτοκίνητο στο μαγαζί» - Real.gr

Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος κατέληξε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ.

Τα όσα εκτυλίχθηκαν λίγα λεπτά πριν ο 47χρονος πέσει με το αυτοκίνητό του πάνω στην είσοδο της επιχείρησης στη λεωφόρο Καλοκαιρινού περιγράφει στο Cretalive ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Εμφανώς υπό την επήρεια και επιθετικός

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ο 47χρονος εμφανίστηκε στο κατάστημα, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Εκείνη την ώρα στο χώρο βρίσκονταν η σύζυγός του και ακόμη δύο άτομα. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο άνδρας ήταν «σε όχι και πολύ καλή κατάσταση, εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών» και ζήτησε ένα σάντουιτς. Όταν η ιδιοκτήτρια του υπέδειξε με το χέρι να πάρει το προϊόν από το ψυγείο, εκείνος φέρεται να εξέλαβε την κίνηση ως απειλή και άρχισε να φωνάζει και να την απειλεί.

Η γυναίκα βγήκε από τον διαχωριστικό πάγκο για να τον ηρεμήσει, ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο 47χρονος την έσπρωξε προς τα έξω, στο δρόμο. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν διερχόταν κάποιο όχημα.

Η παρέμβαση διανομέα και η απομάκρυνση

Καθοριστική ήταν η παρουσία ενός διανομέα, ο οποίος έφτασε στο σημείο με το δίκυκλό του και αντιλαμβανόμενος τι συνέβαινε, επενέβη άμεσα. Όπως περιγράφεται, άρπαξε τον 47χρονο και, χτυπώντας τον με τα χέρια, κατάφερε να τον απομακρύνει από την επιχείρηση.

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε με το αυτοκίνητό του και έστρεψε το όχημα προς το κατάστημα, καταλήγοντας στην είσοδο της επιχείρησης, όπως καταγράφεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το Cretalive:

«Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί»

Όπως τονίζει ο κ. Ιερεμίας, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές και μεγάλη αναστάτωση.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έσπευσε άμεσα στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψη του 47χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε ήδη στο Αυτόφωρο με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καθώς στον αλκοτέστ που του έγινε μετρήθηκε 0,8 mg/l (χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο).

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει και άλλη φορά τις αρχές και εκτός Κρήτης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος το μινι μάρκετ

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη επιχείρηση γίνεται στόχος, καθώς στο παρελθόν είχε σημειωθεί και απόπειρα ληστείας. Ήταν και πάλι Φεβρουάριος, του 2024, όταν η ιδιοκτήτρια, η κ. Μάρω δεν δίστασε – παρά τον αρχικό αιφνιδιασμό της – να αρπάξει έναν πλάστη και να αρχίσει να χτυπά με αυτόν το χέρι του επίδοξου ληστή με το μαχαίρι! Αποτέλεσμα να τραπεί ο τελευταίος σε φυγή.