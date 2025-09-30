Ηράκλειο: Εξιχνιάσθηκαν δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης και κλοπής - Real.gr

Quantcast
Ηράκλειο: Εξιχνιάσθηκαν δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης και κλοπής

13:45, 30/09/2025
Ηράκλειο: Εξιχνιάσθηκαν δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης και κλοπής

Στην εξιχνίαση δύο υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 27 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Σε ό,τι αφορά τη δράση τους, άγνωστο άτομο είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις ηλικιωμένες και με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και τη δικαιολογία ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στις οικίες τους και έπρεπε να κάνουν μία συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου, τις έπεισε να ακολουθήσουν τις οδηγίες του και να συγκεντρώσουν το σύνολο των κοσμημάτων τα οποία καθ’ υπόδειξη του τα άφηναν ανεπιτήρητα σε εξωτερικό προαύλιο χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια ο 27χρονος με τη χρήση ΙΧΕ αυτοκινήτου μεταφέροντας τον 22χρονο ο οποίος είχε το ρόλο εισπράκτορα, μετέβησαν στις οικίες και παρέλαβαν τα κοσμήματα ενώ ο άγνωστος δράστης τις απασχολούσε τηλεφωνικά στο εσωτερικό των οικιών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες και σε περιβάλλοντες χώρους που χρησιμοποιούν, εντοπίστηκε το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν για την παραλαβή των κοσμημάτων, το οποίο κατασχέθηκε. Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

