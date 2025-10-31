Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις ζωοκλοπών στο Λασίθι - Real.gr

Στην εξιχνίαση επτά περιπτώσεων ζωοκλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών (26, 25 και 49 ετών), οι οποίοι συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε, οι τρεις συλληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 1-06-2020 έως 21-09-2025 είχαν διαπράξει αυτές τις επτά ζωοκλοπές σε ποιμνιοστάσια, αφαιρώντας συνολικά 851 προβατοειδή, μέρος των οποίων κυοφορούσαν κατά την αφαίρεσή τους.

Η σύλληψή τους έγινε χθες Πέμπτη (29.10.2025) κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης και ερευνών στα ποιμνιοστάσιά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου ανευρέθηκαν συνολικά τα 230 από τα αφαιρεθέντα ζώα μαζί με 124 ακόμη νεογνά ζώα που προήλθαν από τα κυοφορούμενα ζώα που είχαν αφαιρεθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ανευρεθέντα ζώα αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ