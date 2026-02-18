Ηράκλειο: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη ληστεία σε βενζινάδικο - Real.gr

Φορώντας μπουφάν με κουκούλες, ο ένας μπλε και ο άλλος μαύρο εισβάλλουν στο βενζινάδικο στους Κουνάβους Ηρακλείου λίγο πριν ο υπάλληλος κλείσει το κατάστημα.

Και οι δύο δράστες έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορούν κουκούλες full face και γάντια και με ένα χοντρό κλαδί απειλούν τον υπάλληλο για να τους δώσει τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο.

Ο υπάλληλος έντρομος σηκώνει τα χέρια ψηλά και στη συνέχεια ακολουθώντας τις εντολές τους ανοίγει το ταμείο και τους δίνει τα 200 ευρώ.

Οι δράστες άρπαξαν πακέτα τσιγάρα και στη συνέχεια έφυγαν πεζοί προς άγνωστη κατεύθυνση.