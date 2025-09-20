Ηράκλειο: Γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ - Real.gr

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες όταν μία γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την λεωφόρο Ικάρου (κάτω από την πλατεία Ελευθερίας) ωστόσο ένα διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε.

Η ίδια έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση.