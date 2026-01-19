Ηράκλειο: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός - Real.gr

Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά στην περιοχή στα Καπετανιανά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με τον οδηγό να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο 80χρονο.

Το αγροτικό αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του.